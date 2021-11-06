"Барселона" призначила новим головним тренером легенду клубу
Іспанський футбольний клуб "Барселона" оголосив про призначення головним тренером Хаві
Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".
Каталонці підписали з 41-річним іспанцем контракт до 2024 року. Очікується, що Хаві прилетить до Барселони вже цими вихідними, а 8 листопада відбудеться його презентація.
Заради "Барселони" тренер залишив катарський "Аль-Садд", який він очолював з 2019 року. Іспанський клуб заплатить за фахівця компенсацію в 1 млн євро, яку було передбачено у разі дострокового розірвання контракту з його попереднім клубом.
На посаді головного тренера "Барселони" Хаві замінив нідерландця Рональда Кумана, обов'язки якого після відставки виконував Серхі Бархуан з молодіжної команди.
"Барселона" наразі займає дев'яте місце в чемпіонаті Іспанії та йде другою у своїй групі в Лізі чемпіонів, де її суперниками є німецька "Баварія", португальська "Бенфіка" та київське "Динамо".
З 1998 до 2015 року Хаві виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.
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