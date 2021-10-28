"Барселона" погнала Кумана з посади головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".

Про звільнення було оголошено після поразки каталонців від "Райо Вальєкано" з рахунком 0:1 у чемпіонаті Іспанії. Перед цим "Барса" програла вдома "Реалу" та займає в турнірній таблиці дев'яте місце.

58-річний Рональд Куман очолив "Барселону" у 2020 році, залишивши заради клубу збірну Нідерландів. Під його керівництвом команда виграла Кубок Іспанії, фінішувала третьою в чемпіонаті країни та вилетіла у 1/8 фіналу з Ліги чемпіонів.

"Барселона" є суперником "Динамо" на груповому раунді нинішньої ЛЧ, проти іспанців кияни зіграють 2 листопада вдома наступний матч у турнірі. На нього каталонців у якості виконувача обов'язків головного тренера виведе Серхі Бархуан, який очолює молодіжну команду "Барселони".