"Барселона" погнала Кумана з посади головного тренера
Іспанський футбольний клуб "Барселона" відправив нідерландця Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера
Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".
Про звільнення було оголошено після поразки каталонців від "Райо Вальєкано" з рахунком 0:1 у чемпіонаті Іспанії. Перед цим "Барса" програла вдома "Реалу" та займає в турнірній таблиці дев'яте місце.
58-річний Рональд Куман очолив "Барселону" у 2020 році, залишивши заради клубу збірну Нідерландів. Під його керівництвом команда виграла Кубок Іспанії, фінішувала третьою в чемпіонаті країни та вилетіла у 1/8 фіналу з Ліги чемпіонів.
"Барселона" є суперником "Динамо" на груповому раунді нинішньої ЛЧ, проти іспанців кияни зіграють 2 листопада вдома наступний матч у турнірі. На нього каталонців у якості виконувача обов'язків головного тренера виведе Серхі Бархуан, який очолює молодіжну команду "Барселони".
- Нагадаємо, 24 жовтня у 10-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" переміг у гостях "Барселону" в Ель-Класико.
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