"Барселона" вирішили призначити новим тренером легенду клубу
Іспанський футбольний клуб "Барселона" має намір призначити на посаду головного тренера колишнього гравця клубу Хаві
Про це повідомляє El Chiringuito TV у twitter.
Каталонці розраховують владнати усі деталі співпраці з Хаві уже сьогодні. За інформацією джерела, деякі футболісти "Барселони" вже провели розмови з потенційним новим тренером.
Хаві має замінити у "Барселоні" нідерландця Рональда Кумана, якого напередодні відправили у відставку після поразки 0:1 від "Райо Вальєкано" у чемпіонаті Іспанії.
41-річний Хаві з 2019 року тренує катарський "Аль-Садд", в якому він завершив кар'єру футболіста. З 1998 до 2015 року півзахисник виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії та чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
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