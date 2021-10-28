"Барселона" вирішили призначити новим тренером легенду клубу

Про це повідомляє El Chiringuito TV у twitter.

Каталонці розраховують владнати усі деталі співпраці з Хаві уже сьогодні. За інформацією джерела, деякі футболісти "Барселони" вже провели розмови з потенційним новим тренером.

Хаві має замінити у "Барселоні" нідерландця Рональда Кумана, якого напередодні відправили у відставку після поразки 0:1 від "Райо Вальєкано" у чемпіонаті Іспанії.

41-річний Хаві з 2019 року тренує катарський "Аль-Садд", в якому він завершив кар'єру футболіста. З 1998 до 2015 року півзахисник виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії та чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.

