"Барселона" після ганебного старту в ЛЧ висунула тренеру ультиматум

Про це повідомляє Deportes Cuatro.

За інформацією видання, Рональд Куман може бути відправлений у відставку вже до кінця вересня. Відповідне рішення ухвалив президент "Барселони" Жоан Лапорта після домашньої поразки каталонців від німецької "Баварії (0:3) у стартовому матчі Ліги чемпіонів.

Тренера відправлять у відставку, якщо "Барса" не досягне позитивних результатів у матчах чемпіонату іспанії з "Гранадою", "Кадісом" та "Леванте" та португальською "Бенфікою" в Лізі чемпіонів.

Крім цього, Лапорта хоче, аби Куман дотримувався стилю "Барселони", відмовився від гри в три центральних захисника та давав більше шансів молодим футболістам, зокрема, Рікарду Пучу.

Іспанський клуб грає у нинішній Лізі чемпіонів у одній групі з "Динамо", яке стартувало в турнірі з домашньої нульової нічиєї з португальською "Бенфікою".

Нагадаємо, 14 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Баварія" розгромила "Барселону" на виїзді з рахунком 3:0.

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