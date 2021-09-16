"Барселона" після ганебного старту в ЛЧ висунула тренеру ультиматум
Іспанська "Барселона" пригрозила нідерландському тренеру Рональду Куману відставкою у разі невдачі у решті вересневих матчів
Про це повідомляє Deportes Cuatro.
За інформацією видання, Рональд Куман може бути відправлений у відставку вже до кінця вересня. Відповідне рішення ухвалив президент "Барселони" Жоан Лапорта після домашньої поразки каталонців від німецької "Баварії (0:3) у стартовому матчі Ліги чемпіонів.
Тренера відправлять у відставку, якщо "Барса" не досягне позитивних результатів у матчах чемпіонату іспанії з "Гранадою", "Кадісом" та "Леванте" та португальською "Бенфікою" в Лізі чемпіонів.
Крім цього, Лапорта хоче, аби Куман дотримувався стилю "Барселони", відмовився від гри в три центральних захисника та давав більше шансів молодим футболістам, зокрема, Рікарду Пучу.
Іспанський клуб грає у нинішній Лізі чемпіонів у одній групі з "Динамо", яке стартувало в турнірі з домашньої нульової нічиєї з португальською "Бенфікою".
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Нагадаємо, 14 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Баварія" розгромила "Барселону" на виїзді з рахунком 3:0.
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