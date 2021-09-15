"Баварія" розгромила "Барселону" у матчі суперників "Динамо" в ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився з розгромним рахунком 3:0 на користь "Баварії". За мюнхенців відзначились Томас Мюллер і Роберт Левандовські, поляк оформив дубль.



У іншому матчі групи E у вівторок київське "Динамо" зіграло внічию з лісабонською "Бенфікою" (0:0).



Таким чином, після 1-го туру турнірну таблицю очолює "Баварія", яка має 3 очка. У "Динамо" та "Бенфіки" по 1 пункту. "Барселона" не набрала жодного балу.



У 2-м турі 29 вересня "Динамо" зіграє у гостях проти "Баварії". А на "Барселону" чекає матч проти "Бенфіки"



Сайт Еспресо.TV провів текстову онлайн-трансляцію гри "Динамо" - "Бенфіка".

Ліга чемпіонів

1-й тур

14 вересня



Група E

"Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина) 0:3



Голи: Мюллер, 34, Левандовські, 56, 85

У вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".

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