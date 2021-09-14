"Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" розпочало нову єврокубкову кампанію в Києві матчем проти "Бенфіки".



Команда Мірчі Луческу була близькою до перемоги наприкінці матчу в компенсований арбітром час. Спочатку Микола Шапаренко влучив у поперечину, а після добивання Віталія Буяльського лісабонців врятував голкіпер.

Невдовзі Шапаренко таки відправив м'яч у сітку, але радість динамівських вболівальників тривала недовго - англійський суддя Ентоні Тейлор після перегляду відеоповтору скасував взяття воріт через офсайд у Дениса Гармаша.

Команди на НСК "Олімпійський" зіграли внічию 0:0.

У іншому матчі групи E у вівторок німецька "Баварія" переграла у гостях іспанську "Барселону" - 3:0.

Таким чином, після 1-го туру турнірну таблицю очолює "Баварія", яка має 3 очка. У "Динамо" та "Бенфіки" по 1 пункту. "Барселона" не набрала жодного балу.

У 2-м турі 29 вересня "Динамо" зіграє у гостях проти "Баварії".

Сайт Еспресо.TV провів текстову онлайн-трансляцію гри "Динамо" - "Бенфіка".

Ліга чемпіонів

1-й тур

Група E

14 вересня

"Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія) 0:0

"Динамо": Бойко – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльський – Циганков (Караваєв, 76), Де Пена (Вербіч, 76) – Шкурін (Гармаш, 60)

"Бенфіка": Влаходімос – Отаменді, Вертонген, Морато – Жілберто (Лазаро, 59), Вайгль, Жоау Маріу (Таарабт, 86), Грімальдо – Рафа Сілва (Піцці, 90), Евертон (Радоньїч, 59) – Яремчук (Дарвін Нуньєс, 59)

Попередження: Сидорчук, 52, Забарний, 73, Гармаш, 82 - Рафа Сілва, 21, Яремчук, 44 , Вайгль, 71

14 вересня стало відомо, що основний воротар "Динамо" Георгій Бущан зможе допомогти киянам у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".

Колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявив, що "Динамо" до снаги перемогти "Бенфіку" у матчі Ліги чемпіонів.

Колишній футболіст та тренер "Динамо" Леонід Буряк заявив, що киянам необхідно перемагати "Бенфіку" в домашньому матчі Ліги чемпіонів.

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