"Динамо" - "Бенфіка": екстренер киян зробив обнадійливий прогноз на стартовий матч киян у ЛЧ

Про це повідомляє Meta-Ratings.

На думку Сабо, "Бенфіка" не має суттєвої переваги у класі над "Динамо".

"В жодному разі не можна говорити, що "Бенфіка" набагато сильніша за "Динамо". Ні. Шанси є, треба чіплятися за очки і грати на перемогу. Вважаю, що зараз кияни в хорошій формі та підходять до "Бенфіки" з хорошими кондиціями. Незначні пошкодження, як у Буяльського, думаю, залишаться позаду, і динамівці зіграють найсильнішим складом", - сказав Сабо.

Водночас він обережно оцінив шанси киян на вихід до наступного раунду ЛЧ.

"Поки рано говорити, за яке місце "Динамо" буде боротися в Лізі чемпіонів. Треба подивитися перші матчі. "Барселона" після відходу Мессі теж вже не така грізна. Грати проти цих команд можна", - сказав Сабо.

Матч "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.