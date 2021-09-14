"Динамо" - "Бенфіка": екстренер киян зробив обнадійливий прогноз на стартовий матч киян у ЛЧ
Колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявив, що "Динамо" до снаги перемогти португальську "Бенфіку" у стартовому матчі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Meta-Ratings.
На думку Сабо, "Бенфіка" не має суттєвої переваги у класі над "Динамо".
"В жодному разі не можна говорити, що "Бенфіка" набагато сильніша за "Динамо". Ні. Шанси є, треба чіплятися за очки і грати на перемогу. Вважаю, що зараз кияни в хорошій формі та підходять до "Бенфіки" з хорошими кондиціями. Незначні пошкодження, як у Буяльського, думаю, залишаться позаду, і динамівці зіграють найсильнішим складом", - сказав Сабо.
Водночас він обережно оцінив шанси киян на вихід до наступного раунду ЛЧ.
"Поки рано говорити, за яке місце "Динамо" буде боротися в Лізі чемпіонів. Треба подивитися перші матчі. "Барселона" після відходу Мессі теж вже не така грізна. Грати проти цих команд можна", - сказав Сабо.
Матч "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
- 14 вересня стало відомо, що основний воротар "Динамо" Георгій Бущан зможе допомогти киянам у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".
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