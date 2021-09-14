"Динамо" та "Бенфіка" зіграють 5-й матч в історії особистих зустрічей. На рахунку киян лише 1 перемога, яку вони отримали ще у 1991 році. Після цього тричі перемагали португальці.



У групі з "Динамо" і "Бенфікою" в цій Лізі чемпіонів також виступають "Барселона" та "Баварія".



Матч "Динамо" - "Бенфіка" пройде на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. Початок о 22:00.



Ліга чемпіонів



1-й тур



14 вересня



"Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія)



Київ, стадіон НСК "Олімпійський"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на Megogo



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Бенфіка"

13 вересня головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезуш заявив, що ставить "Динамо" на одному рівні з "Барселоною" та "Баварією".

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