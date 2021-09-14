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Головна Спорт "Динамо" - "Бенфіка": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Динамо" - "Бенфіка": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

14 вересня, 2021 вiвторок
10:19
Спорт Динамо

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Бенфіка" у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Початок о 22:00

"Динамо" та "Бенфіка" зіграють 5-й матч в історії особистих зустрічей. На рахунку киян лише 1 перемога, яку вони отримали ще у 1991 році. Після цього тричі перемагали португальці.

У групі з "Динамо" і "Бенфікою" в цій Лізі чемпіонів також виступають "Барселона" та "Баварія".

Матч "Динамо" - "Бенфіка" пройде на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. Початок о 22:00. 

Ліга чемпіонів

1-й тур

14 вересня

"Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія)

Київ, стадіон НСК "Олімпійський"

Початок о 22:00

Пряма трансляція на Megogo

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Бенфіка"

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