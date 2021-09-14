Це не ПСЖ і не "Реал": Легендарний футболіст "Динамо" розповів, який результат потрібен у матчі з "Бенфікою"
Колишній футболіст та тренер "Динамо" Леонід Буряк заявив, що киянам необхідно перемагати португальську "Бенфіку" в домашньому матчі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Meta-Ratings.
За його словами, динамівцям у стартовому матчі Ліги чемпіонів необхідно налаштовуватися на перемогу.
"Це перший євроматч сезону для "Динамо". Тому очікування оптимістичні. Думаю, в рідних стінах треба налаштовуватися команді на позитивний результат. Всі передумови для цього є. "Бенфіка" - це не ПСЖ і не "Реал". Тому треба чіплятися за очки. Зараз немає команд, з якими не можна грати. Зрозуміло, що просто з португальцями не буде, слід буде докласти максимум зусиль для позитивного результату", - сказав Буряк, який виступав за "Динамо" з 1973 до 1984 року та разом з киянами став володарем Кубка кубків та Суперкубка УЄФА 1975 року. У 2003 - 2004 роках очолював збірну України, у 2015 році тренував "Динамо".
Матч "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
- 14 вересня стало відомо, що основний воротар "Динамо" Георгій Бущан зможе допомогти киянам у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".
- Колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявив, що "Динамо" до снаги перемогти "Бенфіку" у матчі Ліги чемпіонів.
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