"Динамо" - "Бенфіка": основний голкіпер киян відновився від травми перед стартом у ЛЧ
Основний воротар "Динамо" Георгій Бущан зможе допомогти киянам у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Напередодні матчу в загальній групі займався один з лідерів команди півзахисник Віталій Буяльський, який повернувся до повноцінних тренувань 12 вересня. Без обмежень займалися голкіпер Георгій Бущан та оборонець Микита Бурда, які вже повністю відновилися після травм.
Бущан через проблеми зі спиною не грав із середини серпня. Бурда востаннє виходив на поле ще у липні 2020 року.
Матч "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
- 13 вересня головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезуш заявив, що ставить "Динамо" на одному рівні з "Барселоною" та "Баварією".
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