"Динамо" - "Бенфіка": основний голкіпер киян відновився від травми перед стартом у ЛЧ

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Напередодні матчу в загальній групі займався один з лідерів команди півзахисник Віталій Буяльський, який повернувся до повноцінних тренувань 12 вересня. Без обмежень займалися голкіпер Георгій Бущан та оборонець Микита Бурда, які вже повністю відновилися після травм.

Бущан через проблеми зі спиною не грав із середини серпня. Бурда востаннє виходив на поле ще у липні 2020 року.

Матч "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.