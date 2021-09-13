"Динамо" на одному рівні з "Барселоною" та "Баварією", - тренер "Бенфіки" висловився перед матчем у Києві
Головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезуш заявив, що ставить "Динамо" на одному рівні з "Барселоною" та "Баварією"
Про це повідомляє A Bola.
За словами Жезуша, він дуже поважає головного тренера "Динамо" Мірчу Луческу.
"Я дуже радий, що "Бенфіка" зіграє в групі ЛЧ. Це наше місце. "Динамо" я оцінюю на тому ж рівні, що і "Баварію" з "Барселоною". 5 гравців киян вийшли в старті України на матч з Францією, який завершився внічию. Не можна дивитися на "Динамо", як на найслабшу команду в групі. Це не так. З ними працює один з найбільш кваліфікованих тренерів світу. Я дуже поважаю Мірчу Луческу. Ми повинні перемагати, але проти нас зіграє ТОП-команда. Я однаково оцінюю "Динамо", "Барселону" і "Баварію", - сказав Жорже Жезуш.
14 вересня на стадіоні "Олімпійський" відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів "Динамо" - "Бенфіка". Початок матчу о 22:00.
У групі з "Динамо" і "Бенфікою" також виступають "Барселона" та "Баварія".
- 13 вересня повідомлялось, що екстренер збірної Андрій Шевченко близький до того, щоб очолити київське "Динамо".
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