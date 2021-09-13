Шевченко замінить Луческу в "Динамо", - журналіст "Футбольного формату"

Про це повідомили у програмі "Футбольний формат" на Еспресо.TV.



За інформацією журналістів, Андрій Шевченко буде наступним головним тренером "Динамо" після Мірчі Луческу. Контракт румуна з киянами чинний до 2023 року. Проте Шевченко може очолити "Динамо" навіть наступного літа.



Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020.



Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.



Нагадаємо, 3 вересня Андрій Шевченко заявив, що хотів продовжити роботу в збірній України, але Українська асоціація футболу не запропонувала йому новий контракт.

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