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Головна Спорт Шевченко хотів продовжити роботу, йому не пропонували новий контракт: екстренер збірної України дав сенсаційне інтерв'ю

Шевченко хотів продовжити роботу, йому не пропонували новий контракт: екстренер збірної України дав сенсаційне інтерв'ю

3 вересня, 2021 п'ятниця
21:11
Спорт Андрій Шевченко

Андрій Шевченко хотів продовжити роботу в збірній України з футболу, але Українська асоціація футболу не пропонувала новий контракт

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Андрія Шевченка, президент УАФ Андрій Павелко відповів тренеру, що не готовий говорити про продовження контракту. 

"Після чемпіонату Європи ми прийняли рішення продовжити контракт, зробити пролонгацію зі збірною. По приїзді в Київ я зустрівся з президентом Павелком, де я йому про це повідомив. Він відповів, що не готовий зараз обговорювати цей момент, тому я полетів у відпустку. Я зустрівся ще раз з ним на фіналі чемпіонату Європи - розмови про пролонгацію не було. 30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. Я не говорив, що йду, я лише оголосив усім, що мій контракт закінчився", - сказав Шевченко.

Також українець розповів, чому лише зараз дав прес-конференцію.

"Чому ми зібрали саме сьогодні прес-конференцію? Тому що я чекав, коли мої помічники звільняться і ми всі зможемо приїхати сюди. Ми приходили разом, працювали разом, і я вважав за правильне, що вони теж повинні брати участь в цій прес-конференції", - зізнався тренер.

Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020.

Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.

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футбол
Андрій Шевченко
Збірна України
тренери
Андрій Павелко
УАФ
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