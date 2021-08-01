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Шевченко попрощався зі збірною України

1 серпня, 2021 неділя
15:07
Спорт Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився

Про це Шевченко написав у Facebook.

Андрій Шевченко подякував вболівальникам та керівництву Української асоціації футболу за підтримку та критику.

"Сьогодні добіг кінця мій контракт з УАФ, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди. Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну", - написав 44-річний тренер.

Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020.

Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.
 

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футбол
Андрій Шевченко
Збірна України
Євро-2020
тренери
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