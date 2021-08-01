Шевченко попрощався зі збірною України

Про це Шевченко написав у Facebook.



Андрій Шевченко подякував вболівальникам та керівництву Української асоціації футболу за підтримку та критику.



"Сьогодні добіг кінця мій контракт з УАФ, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди. Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну", - написав 44-річний тренер.



Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020.



Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.



Нагадаємо, 4 липня Андрій Шевченко заявив, що поки не знає, чи залишиться у збірній України після Євро-2020.

11 липня Шевченко заявив про бажання спробувати свої сили на клубному рівні. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb