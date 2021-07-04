Шевченко розповів про своє майбутнє на посаді тренера збірної України
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поки не знає, чи залишиться на своїй посаді після Євро-2020
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За словами Шевченка, після чемпіонату Європи він має прозвітувати про виступ команди і лише потім буде спільно з УАФ ухвалювати рішення про подальшу роботу на посаді головного тренера.
"Чемпіонат для нас закінчився. Ми повернемося до Києва, підіб’ємо підсумки, відзвітуємо про виконану роботу. Як УАФ повинна буде приймати рішення, так і я. На це є час, ніхто нікуди не поспішатиме. Ми повинні відзвітувати за проведений турнір", - сказав Шевченко, чинний контракт якого з національною командою розрахований до кінця 2022 року.
Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.
- Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.
- Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.14Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе