Шевченко розповів про своє майбутнє на посаді тренера збірної України

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами Шевченка, після чемпіонату Європи він має прозвітувати про виступ команди і лише потім буде спільно з УАФ ухвалювати рішення про подальшу роботу на посаді головного тренера.

"Чемпіонат для нас закінчився. Ми повернемося до Києва, підіб’ємо підсумки, відзвітуємо про виконану роботу. Як УАФ повинна буде приймати рішення, так і я. На це є час, ніхто нікуди не поспішатиме. Ми повинні відзвітувати за проведений турнір", - сказав Шевченко, чинний контракт якого з національною командою розрахований до кінця 2022 року.

Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.

Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.

Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.

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