Шевченко заявив, що пишається виступом збірної України на Євро-2020

Про це Шевченко повідомив у Instagram.

Після поразки від Англії у чвертьфіналі Євро-2020 з рахунком 0:4 тренер української збірної коротко підбив підсумки виступу на турнірі.

"Ми зіткнулися з сильною командою минулої ночі. Дякую всім фанатам за вашу дивовижну підтримку, це було так важливо у нашій подорожі. Пишаюсь виступом моєї команди на Євро-2020. Ви написали чудові сторінки для українського футболу", - написав Шевченко.

Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.

