Шевченко заявив, що пишається виступом збірної України на Євро-2020
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на чемпіонаті Європи
Про це Шевченко повідомив у Instagram.
Після поразки від Англії у чвертьфіналі Євро-2020 з рахунком 0:4 тренер української збірної коротко підбив підсумки виступу на турнірі.
"Ми зіткнулися з сильною командою минулої ночі. Дякую всім фанатам за вашу дивовижну підтримку, це було так важливо у нашій подорожі. Пишаюсь виступом моєї команди на Євро-2020. Ви написали чудові сторінки для українського футболу", - написав Шевченко.
Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.
- Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.
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