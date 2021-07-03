Україна програла Англії у чвертьфіналі Євро-2020
Збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірні України та Англії зустрічалися у Римі на "Стадіо Олімпіко". Попри те, що італійська влада, через карантинні обмеження, заборонила вболівальникам з України відвідувати матч, наша національна команда отримала потужну підтримку. Трибуни заповнили представник діаспори та українці, які працюють в Італії.
Для команди Андрія Шевченка неприємності розпочалися ще перед матчем - через м'язове перевантаження у заявку на гру не потрапив півзахисник Руслан Малиновський.
Невдало українці розпочали й саму зустріч та пропустили вже на 4-й хвилині. Рахім Стерлінг передачею врозріз вивів на ударну позицію Гаррі Кейна, який з близької відстані переправив м'яч у сітку.
На 35-й хвилині збірна України втратила центрального захисника Сергія Кривцова, якого Андрій Шевченко замінив на атакувального півзахисника Віктора Циганкова.
Невдало українці розпочали й другий тайм. На 46-й хвилині Англія заробила штрафний, Люк Шоу подав до штрафного майданчика, а Гаррі Магвайр головою переправив м'яч у ворота.
Не встигли українці оговтатися, як англійці забили на 50-й хвилині втретє. Шоу навісив з лівого флангу, а Кейн впритул точно пробив головою.
Побиття продовжилося на 63-й хвилині - після подачі кутового четвертий гол у наші ворота забив Джордан Хендерсон.
Англія перемогла Україну 4:0.
У півфіналі збірна Англії зустрінеться 7 липня у Лондоні з Данією. 6 липня, також на "Вемблі", першого фіналіста визначать Італія та Іспанія.
Євро-2020
Чвертьфінал
3 липня
Україна - Англія 0:4
Голи: Кейн, 4, 50, Магвайр, 46, Хендерсон, 63
Україна: Бущан, Миколенко, Кривцов (Циганков, 36), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Ярмоленко, Шапаренко, Матвієнко, Яремчук
Англія: Пікфорд, Магвайр, Вокер, Стоунз, Шоу (Тріпп'є, 65), Філліпс (Беллінгем, 65), Райс (Хендерсон, 57), Санчо, Маунт, Стерлінг (Решфорд, 65), Кейн (Келверт-Льюїн, 73)
- Нагадаємо, 2 липня у чвертьфіналі Євро-2020 збірна Іспанії по пенальті перемогла Швейцарію.
- В іншому матчі 1/4 фіналу Євро-2020 збірна Італії здолала Бельгію.
- 3 липня Данія перемогла Чехію та також вийшла до півфіналу чемпіонату Європи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.14Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе