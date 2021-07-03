Україна програла Англії у чвертьфіналі Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірні України та Англії зустрічалися у Римі на "Стадіо Олімпіко". Попри те, що італійська влада, через карантинні обмеження, заборонила вболівальникам з України відвідувати матч, наша національна команда отримала потужну підтримку. Трибуни заповнили представник діаспори та українці, які працюють в Італії.

Для команди Андрія Шевченка неприємності розпочалися ще перед матчем - через м'язове перевантаження у заявку на гру не потрапив півзахисник Руслан Малиновський.

Невдало українці розпочали й саму зустріч та пропустили вже на 4-й хвилині. Рахім Стерлінг передачею врозріз вивів на ударну позицію Гаррі Кейна, який з близької відстані переправив м'яч у сітку.

На 35-й хвилині збірна України втратила центрального захисника Сергія Кривцова, якого Андрій Шевченко замінив на атакувального півзахисника Віктора Циганкова.

Невдало українці розпочали й другий тайм. На 46-й хвилині Англія заробила штрафний, Люк Шоу подав до штрафного майданчика, а Гаррі Магвайр головою переправив м'яч у ворота.

Не встигли українці оговтатися, як англійці забили на 50-й хвилині втретє. Шоу навісив з лівого флангу, а Кейн впритул точно пробив головою.

Побиття продовжилося на 63-й хвилині - після подачі кутового четвертий гол у наші ворота забив Джордан Хендерсон.

Англія перемогла Україну 4:0.

У півфіналі збірна Англії зустрінеться 7 липня у Лондоні з Данією. 6 липня, також на "Вемблі", першого фіналіста визначать Італія та Іспанія.

Євро-2020

Чвертьфінал

3 липня

Україна - Англія 0:4

Голи: Кейн, 4, 50, Магвайр, 46, Хендерсон, 63

Україна: Бущан, Миколенко, Кривцов (Циганков, 36), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Ярмоленко, Шапаренко, Матвієнко, Яремчук

Англія: Пікфорд, Магвайр, Вокер, Стоунз, Шоу (Тріпп'є, 65), Філліпс (Беллінгем, 65), Райс (Хендерсон, 57), Санчо, Маунт, Стерлінг (Решфорд, 65), Кейн (Келверт-Льюїн, 73)

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