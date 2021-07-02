Італія перемогла Бельгію та вийшла в півфінал Євро-2020
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Бельгію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у німецькому Мюнхені. Італійці одразу ж побігли вперед та відзначились на 13-й хвилині, але арбітр скасував гол Леонардо Бонуччі через офсайд.
В середині першого тайму італійці все ж забили за правилами. Автор голу Нікола Барелла, який отримав м'яч від Марко Верраті. Італія подвоїла свою перевагу на 44-й хвилині, цього разу забив Лоренцо Інсіньє.
Гольову крапку в матчі поставив Ромелу Лукаку, який реалізував пенальті на 47-й хвилині матчу.
У півфіналі Італія зустрінеться з Іспанією, яка обіграла Швейцарію у серії пенальті.
Євро-2020
Чвертьфінал
2 липня
Бельгія - Італія 1:2
Голи: Лукаку, 45+2 (пен.) - Барелла, 31, Інсіньє, 44
- 2 липня у чвертьфіналі Євро-2020 збірна Іспанії перемогла Швейцарію та вийшла в півфінал.
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