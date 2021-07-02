Італія перемогла Бельгію та вийшла в півфінал Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч проходив у німецькому Мюнхені. Італійці одразу ж побігли вперед та відзначились на 13-й хвилині, але арбітр скасував гол Леонардо Бонуччі через офсайд.



В середині першого тайму італійці все ж забили за правилами. Автор голу Нікола Барелла, який отримав м'яч від Марко Верраті. Італія подвоїла свою перевагу на 44-й хвилині, цього разу забив Лоренцо Інсіньє.



Гольову крапку в матчі поставив Ромелу Лукаку, який реалізував пенальті на 47-й хвилині матчу.



У півфіналі Італія зустрінеться з Іспанією, яка обіграла Швейцарію у серії пенальті.

Євро-2020



Чвертьфінал



2 липня



Бельгія - Італія 1:2



Голи: Лукаку, 45+2 (пен.) - Барелла, 31, Інсіньє, 44





2 липня у чвертьфіналі Євро-2020 збірна Іспанії перемогла Швейцарію та вийшла в півфінал.