Іспанія перемогла Швейцарію у серії пенальті та стала першим півфіналістом Євро-2020
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна Іспанії перемогла Швейцарію та вийшла в півфінал
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час матчу, який проходив у Санкт-Петербурзі, закінчився нічиєю 1:1.
На 8-й хвилині вперед вийшла Іспанія. Швейцарський хавбек Деніс Закарія забив гол у власні ворота.
Швейцарія відреагувала на пропущений м'яч лише на 68-й хвилині. Джердан Шакірі завдяки помилці захисника переправив м'яч у сітку іспанських воріт.
На 77-й хвилині Швейцарія залишилась у меншості. Червону картку отримав Ремо Фройлер, але команда попри це зуміла довести справу до овертайму, а згодом і до серії пенальті, де сильнішими виявились іспанці - вони реалізували 3 пенальті з 5.
У півфіналі Іспанія зустрінеться зі збірною, яка виграє у зустрічі Бельгія - Італія.
Євро-2020
Чвертьфінал
2 липня
Швейцарія - Іспанія 1:1 (серія пенальті 1:3 )
Голи: Закарія, 8 (авт.) - Шакірі, 68
Вилучення: Фройлер, 77
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