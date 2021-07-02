Іспанія перемогла Швейцарію у серії пенальті та стала першим півфіналістом Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Основний час матчу, який проходив у Санкт-Петербурзі, закінчився нічиєю 1:1.



На 8-й хвилині вперед вийшла Іспанія. Швейцарський хавбек Деніс Закарія забив гол у власні ворота.



Швейцарія відреагувала на пропущений м'яч лише на 68-й хвилині. Джердан Шакірі завдяки помилці захисника переправив м'яч у сітку іспанських воріт.



На 77-й хвилині Швейцарія залишилась у меншості. Червону картку отримав Ремо Фройлер, але команда попри це зуміла довести справу до овертайму, а згодом і до серії пенальті, де сильнішими виявились іспанці - вони реалізували 3 пенальті з 5.



У півфіналі Іспанія зустрінеться зі збірною, яка виграє у зустрічі Бельгія - Італія.



Євро-2020



Чвертьфінал



2 липня



Швейцарія - Іспанія 1:1 (серія пенальті 1:3 )



Голи: Закарія, 8 (авт.) - Шакірі, 68



Вилучення: Фройлер, 77





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