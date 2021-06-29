Англія перемогла Німеччину в 1/8 фіналу Євро-2020
У 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Англії перемогла Німеччину
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив при домашніх трибунах збірної Англії - на лондонському стадіоні "Уемблі". Команди тривалий час не могли відкрити рахунок у зустрічі, аж поки Рахім Стерлінг не відправив м'яч у сітку воріт після передачі Люка Шоу.
Форвард Гаррі Кейн подвоїв перевагу Англії на 86-й хвилині та поставив крапку в зустрічі.
Якщо Україна виграє у Швеції, то в чвертьфіналі Євро-2020 зустрінеться саме з Англією.
Євро-2020
1/8 фіналу
29 червня
Англія - Німеччина 2:0
Голи: Стерлінг, 75, Кейн, 86
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна
- 28 червня у 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Іспанії перемогла національну команду Хорватії.
- В іншому матчі збірна Франції у серії післяматчевих пенальті програла Швейцарії.
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