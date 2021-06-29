Англія перемогла Німеччину в 1/8 фіналу Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч проходив при домашніх трибунах збірної Англії - на лондонському стадіоні "Уемблі". Команди тривалий час не могли відкрити рахунок у зустрічі, аж поки Рахім Стерлінг не відправив м'яч у сітку воріт після передачі Люка Шоу.



Форвард Гаррі Кейн подвоїв перевагу Англії на 86-й хвилині та поставив крапку в зустрічі.



Якщо Україна виграє у Швеції, то в чвертьфіналі Євро-2020 зустрінеться саме з Англією.



Євро-2020



1/8 фіналу



29 червня



Англія - Німеччина 2:0



Голи: Стерлінг, 75, Кейн, 86



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна