Швеція - Україна: онлайн-трансляція історичного матчу нашої збірної на Євро-2020

Швеція всією командою біжить в атаку. Але в цьому ж моменті фолить. М'яч повертається до насМ'яч зарахований!! ТАК!Арбітр зупинив гру. Безус пішов з поля, але миттєво повернувсяБезусу дуже боляче. Він корчиться від болю у штрафному майданчику. Його вдарили по плечу під час боротьби за м'ячКараваєв не обробив м'яч після передачі Циганкова. Олександр вже вбігав у штрафному. Шкода, бо це було дуже небезпечноЗаміна від Шевченка: Безус замість СидорчукаУдар від Малиновського, який отримав м'яч від Довбика. На жаль, м'яч пролетів повз ворітШтрафний для збірної України. Його виконає Малиновський. Стандарт не закінчився нічим небезпечнимГра продовжується. Вперед, Україно!Чергова пауза... На полі лежить Берг. Він отримав по коліні, коли боровся з КараваєвимФанати скандують "Мо-Лод-Ці" та "Ві-Ри-Мо". Підтримка сьогодні фантастичнаДовбик... Пробив вище воріт з вбивчої позиції. Після цього арбітр зафіксував офсайдЦиганков послизнувся і не дотягнувся до м'яча. Він міг виходити віч-на-віч з голкіпером. Прикрий моментНагадаємо, що ми граємо в більшості після того, як червону картку отримав Даніельссон. Дуже хочеться забити і не вирішувати долю матчу в серії пенальтіДовбик порушив правила. Жорстко зіграв проти шведа. 24-річний форвард налаштований грати агресивно. Це його перша поява на ЄвроФото: Getty ImagesУкраїна гратиме без Ярмоленка. Замість нього вийшов Довбик. Капітанську пов'язку віддали ЗінченкуЗбірна України знову зібралась в колі, щоб послухати настанови ШевченкаГра відновилась, але ненадовго. Тепер на полі лежить Ярмоленко. Його також вдарили по ногахКривцов покинув поле з лікарямиЛежить на полі Кривцов. Та що ж це таке...Кутовий збірної України закінчився порушенням правил від МалиновськогоЩе одна пауза. Зінченко влучив м'ячем в голову Крафта. Він лежить на поліШвеція опустилась і грає дуже низько. Це не дивно, адже тепер вони вдесятьохГра відновилась після паузи зі жахливим фолом на БесєдініЗаміна у Швеції: Хеландер замінить ОльссонаЦиганков готується до виходу на поле. Він замінив БесєдінаБесєдін потребує заміни. Проти нього сфолили дуже жорстко. Дуже страшно за Артема. Йому в'їхали прямою ногою у коліноФото: Getty ImagesДаніельссон дуже жорстко сфолив на Бесєдіні. Захисник отримав жовту картку. Арбітр дивитиметься VAR, бо потенційно це вилученняТренерський штаб Швеції вирішив освіжити лінію атакиПотрійна заміна у Швеції: Куайсон замість Кулушевскі, Берг замінив Ісака, а Клаессон ЛарссонаКоманди грають дуже обережно, адже розуміють, що кожен момент зараз на вагу золота. Особливо це стосується помилокЩе одна заміна в України: Макаренко вийшов замість СтепаненкаПомітно, що в команд залишилось вже дуже мало сил. Вони вже не біжать так в атаку, як це було ранішеЗаміна в України: Бесєдін замість Яремчука

Збірна України зібралась у коло, де налаштувалась на матч. Вперед, Україно!



Дякуємо нашій збірній за такі 90 хвилин. Ми граємо проти дуже гідного суперника



90+2 Звучить свисток! Команди зіграють ще овертайм - 30 хвилин



90+1 Вболівальники співають гімн України. Це дуже красиво. Дякуємо таким фанам за підтримку!



90 Арбітр додав 2 хвилини



89 Шалений момент у Швеції! Кулушевскі виходив віч-на-віч з Бущаном, але його встиг наздогнати Забарний, який відбив м'яч на кутовий



89 Малиновський потрапив у офсайд. Шкода, бо в України була небезпечна атака



87 Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дуже сконцентрований, адже розпочались останні хвилини зустрічі. Відповідальний момент для всієї країни





Фото: Getty Images



85 Арбітр показав жовту картку Форсбергу



83 Заміна в Швеції: Бенгтсонн замінив Аугустінссона, а Крафт Люстіга



82 Пауза в грі. Медичну допомогу потребує Аугустінссон



81 Поділимось з вами цікавим фактом: Зінченко став наймолодшим гравцем в історії, який забивав за Україну на Євро. Олександр забив гол у віці 24 роки і 196 днів



80 Матвієнко дуже надійно зіграв у захисті та зупинив небезпечну атаку Швеції. Красиво відібрав м'яч у Кулушевскі



79 Ярмоленко отримав жовту картку за розмови з арбітром



78 3 зі 7 матчів 1/8 фіналу Євро-2020 переходили в овертайм. Чи закінчиться наша зустріч за 90 хвилин?



74 Ситуація на полі трохи заспокоїлась і м'яч нарешті в України. Останнім часом Швеція не давала нам жодного шансу на атаку



70 Кулушевскі отримав жовту картку за фол на Зінченку. Швед зіграв грубо



69 Нереальний момент у Швеції. Форсберг обіграв декількох наших гравців і потрапив у перекладину дуже потужним ударом. Нам неймовірно щастить



67 Контратака збірної України закінчились невдалим ударом Ярмоленка після передачі Яремчука. Шкода, що Андрій пробив в один дотик, а не обробив м'яч, в іншому випадку удар вийшов би сильнішим





Фото: Getty Images



66 БУЩАН!! Кулушевскі класно пробив лівою ногою, але Георгій зумів відбити цей удар на кутовий. Браво



63 Сидорчук спробував перекинути Ольсена, але, на жаль, голкіпер розумів це і легко спіймав м'яч



62 Насправді, логічний вибір від Шевченка. Сьогодні колосальна кількість ударів здалеку, а це те, чим славиться Малиновський - дуже класний шанс, щоб відзначитись



61 Перша заміна від Шевченка: Малиновський вийшов замість Шапаренка



60 Черговий небезпечний момент. Ісак нереалізував вихід віч-на-віч, хоч і виявляється, що був офсайд



58 Як же красиво розпочався другий тайм. Дякуємо командам за такий фантастичний футбол!



56 А тепер шведська стійка! Форсберг дуже небезпечно вдарив по воротах Бущана, але також потрапив у штангу, як Сидорчук хвилину тому





Фото: Getty Images



55 ЯКИЙ МОМЕНТ В УКРАЇНИ. Ярмоленка помітив Сидорчука, який вбігав у вільну зону та віддав на нього пас. Але Сергій влучив у штангу. Трішки сантиметрів праворуч і рахунок був би 2:1



54 А ось і відповідь Швеції. Капітан Ларссон потужно пробив низом, але м'яч пролетів повз воріт



53 Дуже поганий удар від Степаненка здалеку. В результаті слабко та мимо



52 Голкіпер Швеції Ольсен був змушений вийти зі своїх воріт ледь не до середини поля. Ярмоленку трішки не вистачило, щоб бути на м'ячі першим та переграти воротаря



49 Небезпечно біля воріт Швеції! Ярмоленко навісив у штрафний майданчик, а шведський захисник ледь не перевів м'яч у власні ворота



48 Жваво розпочався другий тайм. Команди гарно відпочили, демонструють пристойні швидкості



46 Здається, що тренери задоволені своїми команди в першому таймі. Адже за перерву не відбулось жодної заміни



46 Що ж, стартував другий тайм. Вперед, Україно! Нам потрібна перемога

Невдовзі стартує другий тайм. Сподіваємось, що зможемо дотиснути суперника за ці 45 хвилин! Ми вже показали, що нічим не гірші від них



Фото: Getty Images

Фото: ReutersКулушевскі впав у штрафному майданчику України. Шведи вимагають пенальті, адже Матвієнко жорстко зіграв проти їхнього форварда. Проте, арбітр переконаний, що все було чистоДуже небезпечно проходять останні хвилини для нашої збірної. Атака за атакою від Швеції, але на щастя ми зуміли відбитись та вистоятиШведи навішували у наш штрафний майданчик, але Караваєв перехопив м'яч і вибив його в аут. Зіграв надійно, молодецьВ останні хвилини наша збірна володіє ситуацією на полі. Це дуже тішитьШтрафний збірної України, який виконав Шапаренко, закінчився ударом Ярмоленка, але вище воріт. ШкодаНасправді ми дуже несподівано відкрили рахунок у матчі. Вже здавалось, що перший тайм закінчиться нульовою нічиєю, адже небезпечних моментів було обмаль. А тут така краса. Браво!Швеція миттєво реагує на пропущений м'яч. Бущан потягнув штрафний удар нашого суперника. М'яч летів у правий кут наших воріт. Георгій зіграв красиво та надійноФото: Getty ImagesЕкдаль сфолив на Ярмоленку, арбітр Даніеле Орсато зафіксував порушення правил і зупинив груПозитивний момент. Україна притиснула Швецію до її воріт, але поки це не може закінчитись ударомМинули стартові 20 хвилин. 4:2 на користь Швеції за ударамиКулушевскі навісив у штрафний майданчик, але Форсберг не зумів дотягнутись головою до м'яча. Небезпечний момент біля наших воріт, який на щастя минувПоки дуже мало справді небезпечних моментів. Обидві збірні грають у закритий футболУ стартовому складі України варто відзначити центрбека Сергія Кривцова, який вперше грає на цьогорічному Євро. Сподіваємось, що його дебют запам'ятається для нас з позитивної сторониЗахисту України сьогодні буде дуже важко. У Швеції два топ-форварди Ісак і Кулушевскі, які володіють крутою швидкістю і технікою, але наші оборонці ще ті козаки, які стримають ворота БущанаДуже класний момент в України! Яремчук отримав м'яч у штрафному від Ярмоленка, але голкіпер зумів потягнути удар нашого форвардаШапаренко пробив з-за меж штрафного майданчика, але удар не вийшов - повз воріт. Поруч був Ярмоленко, на якого можна було віддати пасШвеція заволоділа ситуацією. Чекаємо на атаки від УкраїниПозиційна атака Швеції закінчується кутовим ударом, але наш захист зумів виятоятиБез особливо небезпечних моментів минають стартові хвилини. Команди однаково володіють м'ячемПопри те, що сьогодні українцям було дуже важко потрапити на матч через карантинні обмеження - дуже добре чути підтримку наших фанів, які скандують "Україна"М'яч залишається у збірної України. Дуже важливо з перших хвилин показати своє налаштування на перемогу та заволодіти ситуацією на полі. Сьогодні ми чекаємо на перемогу

Першим лунає гімн України! Другим прозвучить шведський.





Фото: Getty Images



Футболісти з'явились на полі стадіону "Гемпден Парк". Збірну України вивів Андрій Ярмоленко - капітан у сьогоднішньому матчі. Швецію - Себастьян Ларссон.

Близько 21:00 закінчився матч Англія - Німеччина (2:0). Цей матч викликав особливу увагу серед українців, адже саме з переможцем цієї зустрічі в чвертьфіналі зіграє Україна, якщо виграємо у Швеції.Фото: Getty Images

Друзі, своїми очікуваннями можете ділитись у наших соцмережах. Пишіть під дописами присвяченими матчу Швеція-Україна - свій прогноз, як закінчиться сьогоднішня зустріч.

У нашої збірної сьогодні буде дуже яскрава підтримка!





Фото: Getty Images



До матчу залишається менше ніж півгодини. З нетерпінням чекаємо на стартовий свисток зустрічі!

Склади на матч Швеція - Україна:



Україна: Бущан, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Зінченко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.



Запасні: Соболь, Малиновський, Марлос, П'ятов, Макаренко, Циганков, Миколенко, Безус, Бесєдін, Трубін, Тимчик, Довбик.



Швеція: Ольсен, Аугустінссон, Даніельсон, Лінделоф, Лустін, Ларссон, Ольссон, Екдаль, Форсберг, Кулушевскі, Ісак.



Запасні: Бенгтсонн, Берг, Каюсте, Клаессон, Крафт, Куайсон, Нордфельдт, Свенссон, Сема, Хеландер, Юнссон, Янссон.



До офіційної заявки на гру з тих футболістів збірної України, що зараз перебувають у Шотландії, не потрапили Георгій Судаков та Олександр Зубков.

Збірна Швеції має великий досвід виступів на Євро:







Історія матчів України та Швеції:







Форми, в яких збірні проведуть сьогоднішній матч:







У найсвіжішому рейтингу ФІФА, який був опублікований 27 травня, збірна Швеції посідає 18-е місце. Україна розташувалася на 24-й позиції.

Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу Швеції коефіцієнт 2,45, а на виграш України дають 3,25. Котирування на нічию у основний час - 3,25.

На вихід збірної Швеції до чвертьфіналу букмекери дають 1,7, на продовження боротьби на Євро-2020 командою Андрія Шевченка - 2,3.



Фото: Getty Images



Цікаві факти про стадіон "Гемпден Парк", де сьогодні відбудеться матч Швеція - Україна:







Саме після матчів групи E, де Швеція перемогла Польщу (3:2), а Іспанія розтрощила Словаччину (5:0), Україна гарантувала собі місце в топ-4 кращих збірних, які посіли третє місце в своїй групі. Це дозволить нашій національній команді вперше в історії зіграти в плей-офф Євро.



В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зустрінеться зі Швецією, яка тріумфула в групі E. Матч відбудеться сьогодні, 29 червня, у шотландському Глазго.



Якщо Україна виграє у Швеції, то в чвертьфіналі Євро-2020 зустрінеться з переможцем матчу Англія - Німеччина.



Євро-2020



1/8 фіналу



29 червня



Швеція - Україна



Глазго, стадіон "Гемпден Парк"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на телеканалі "Україна"

28 червня у 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Іспанії перемогла національну команду Хорватії.

В іншому матчі збірна Франції у серії післяматчевих пенальті програла Швейцарії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb