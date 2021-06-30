Україна перемогла у овертаймі Швецію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра між збірними України та Швеції відбувалася у Глазго (Шотландія) на стадіоні "Гемпден Парк", який вміщує 52 тис. глядачів та був заповнений на чверть.

Збірна України вдало розпочала матч та повела у рахунку на 27-й хвилині. Андрій Ярмоленко увірвався до карного майданчика справа та віддав відмінну передачу наліво на Олександра Зінченка, який зльоту увігнав м'яч у сітку.

Швеція відігралася на 43-й хвилині - потужним ударом з-за меж штрафного майданчика забив Еміль Форсберг.

У основний час команди сильнішого не виявили і гра перейшла у овертайм.

На 99-й хвилині збірна Швеції залишилася у меншості після вилучення Маркуса Даніельсона, який зіграв прямою ногою проти Артема Бесєдіна. Травмованого українського форварда довелося міняти на Віктора Циганкова.

На другий додатковий тайм не зміг вийти через ушкодження й Андрій Ярмоленко, якого замінив Артем Довбик.

Саме він наприкінці овертайму приніс Україні перемогу, спрямувавши м'яч головою у ворота після передачі Олександра Зінченка.



Україна перемогла Швецію з рахунком 2:1 та вперше у історії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

У чвертьфіналі команда Андрія Шевченка зустрінеться 3 липня у Римі з Англією.

Еспресо.TV провів онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна.

Євро-2020

1/8 фіналу

29 червня

Швеція - Україна 1:2 (1:1, 0:1 дод. час)

Голи: Форсберг, 43 - Зінченко, 27, Довбик, 120+1



Швеція: Ольсен, Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон (Бенгтссон, 83), Люстіг (Крафт, 83), Форсберг, Ларссон (Классон, 97), Екдаль, Ольссон (Хеландер, 101), Кулусевскі (Квайсон, 97), Ісак (Берг, 97)

Україна: Бущан, Забарний, Кривцов, Караваєв, Матвієнко, Степаненко (Макаренко, 95), Шапаренко (Малиновський, 61), Зінченко, Сидорчук (Безус, 118), Ярмоленко (Довбик, 105), Яремчук (Бесєдін, 90; Циганков, 101)

Попередження: Кулусевскі, 69, Ярмоленко, 79, Форсберг, 85, Довбик, 120

Вилучення: Даніельсон, 99

Нагадаємо, 29 червня у іншому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Англії перемогла Німеччину - 2:0.

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