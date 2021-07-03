Данія перемогла Чехію та вийшла до півфіналу Євро-2020
Збірна Данії перемогла Чехію у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра між командами Данії та Чехії відбувалася у Баку (Азербайджан).
Данія вийшла вперед вже на 5-й хвилині, коли забив Томас Делейні. Наприкінці першого тайму перевагу данців збільшив Каспер Дольберг.
Невдовзі після перерви Патрик Шик скоротив відставання Чехії у рахунку. Проте, більшого чехам досягти не вдалося.
Данія перемогла Чехію 2:1.
У півфіналі Данія 7 липня у Лондоні зустрінеться із переможцем пари Україна - Англія.
Євро-2020
Чвертьфінал
3 липня
Чехія - Данія 1:2
Голи: Шик, 49 - Делейні, 5, Дольберг, 42
- Нагадаємо, 2 липня у чвертьфіналі Євро-2020 збірна Іспанії по пенальті перемогла Швейцарію та вийшла в півфінал.
- В іншому матчі 1/4 фіналу Євро-2020 збірна Італії здолала Бельгію.
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