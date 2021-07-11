Шевченко заявив про намір залишити збірну України
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив про бажання спробувати свої сили на клубному рівні
Про це повідомляє Milan Reports.
За словами Шевченка, він відпрацював у збірній України 5 років і все частіше задумується над клубною кар'єрою.
"Безумовно думаю про те, щоб одного разу очолити якийсь клуб. Я відпрацював 5 років зі збірною України, тепер потрібно спокійно оцінити наше майбутнє", - сказав Шевченко.
Він додав, що у тренерській роботі надихається прикладом Валерія Лобановського, Карло Анчелотті та Жозе Моурінью, під керівництвом яких йому довелося грати у "Динамо", італійському "Мілані" та англійському "Челсі".
"Я надихався Валерієм Лобановським, Карло Анчелотті, Жозе Моурінью. Це великі тренери, які багато виграли", - зазначив Шевченко.
Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка вперше в своїй історії вийшла до плей-офф чемпіонату Європи та дісталася чвертьфіналу Євро-2020.
- Нагадаємо, 4 липня Андрій Шевченко заявив, що поки не знає, чи залишиться у збірній України після Євро-2020.
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