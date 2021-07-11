Шевченко заявив про намір залишити збірну України

Про це повідомляє Milan Reports.

За словами Шевченка, він відпрацював у збірній України 5 років і все частіше задумується над клубною кар'єрою.

"Безумовно думаю про те, щоб одного разу очолити якийсь клуб. Я відпрацював 5 років зі збірною України, тепер потрібно спокійно оцінити наше майбутнє", - сказав Шевченко.

Він додав, що у тренерській роботі надихається прикладом Валерія Лобановського, Карло Анчелотті та Жозе Моурінью, під керівництвом яких йому довелося грати у "Динамо", італійському "Мілані" та англійському "Челсі".

"Я надихався Валерієм Лобановським, Карло Анчелотті, Жозе Моурінью. Це великі тренери, які багато виграли", - зазначив Шевченко.

Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка вперше в своїй історії вийшла до плей-офф чемпіонату Європи та дісталася чвертьфіналу Євро-2020.

Нагадаємо, 4 липня Андрій Шевченко заявив, що поки не знає, чи залишиться у збірній України після Євро-2020.

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