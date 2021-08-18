Офіційно: чемпіон світу Петраков став головним тренером збірної України

Про це у своїй сторінці в Facebook написав віцепрезидент УАФ Василь Орлецький.



У ніч з 17 на 18 серпня проходило засідання Виконкому УАФ, де і було прийняте рішення стосовно нового тренера збірної України.



"Вітаю О. В. Петракова з призначенням головним тренером національної збірної України! Удачі і Перемог!!!", - написав Орлецький.

Олександр Петраков у 2019 році виграв молодіжний ЧС зі збірною України. Багато гравців з того складу зараз виступають за основну команду країни.

Після тріумфального чемпіонату світу Петраков тренує збірну U-17.



Тренувальний збір національної команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.

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