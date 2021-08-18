Офіційно: чемпіон світу Петраков став головним тренером збірної України
Олександр Петраков став новим головним тренером збірної України з футболу
Про це у своїй сторінці в Facebook написав віцепрезидент УАФ Василь Орлецький.
У ніч з 17 на 18 серпня проходило засідання Виконкому УАФ, де і було прийняте рішення стосовно нового тренера збірної України.
"Вітаю О. В. Петракова з призначенням головним тренером національної збірної України! Удачі і Перемог!!!", - написав Орлецький.
Олександр Петраков у 2019 році виграв молодіжний ЧС зі збірною України. Багато гравців з того складу зараз виступають за основну команду країни.
Після тріумфального чемпіонату світу Петраков тренує збірну U-17.
Тренувальний збір національної команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 3 серпня повідомлялось, що Сергій Ребров стане новим головним тренером збірної України з футболу.
- 10 серпня стало відомо, що чемпіон світу Олександр Петраков може очолити збірну України.
- 11 серпня Сергій Ребров мав провести фінальні переговори з керівництвом "Аль-Айном" з ОАЕ стосовно розірвання контракту.
- 12 серпня головний тренер арабського "Аль-Айна" Сергій Ребров розповів, що відданий своєму клубу, але якщо його відпустять, то він готовий очолити збірну України.
- 16 серпня УАФ опублікувала розширену заявку збірної України на найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022.
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