Визначився склад збірної України з футболу на матчі вересня

Про це повідомляє офіційний Instagram УАФ.



Список футболістів був затверджений комітетом національних збірних УАФ, який очолюють Олег Блохін і Олексій Михайличенко. Ця місія впала на очільників через те, що в збірної України досі немає головного тренера.



Розширений склад збірної Україні:



Воротарі: Анатолій Трубін ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Лунін ("Реал").



Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі -"Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі -"Шахтар"), Едуард Соболь ("Брюгге").



Півзахисники: Тарас Cтепаненко ("Шахтар"), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков (всі -"Динамо"), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва -"Ференцварош"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем").



Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка"), Артем Довбік ("Дніпро-1")



Резервний список: Євген Макаренко ("Фехервар"), Віктор Коваленко ("Спеція"), Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (всі -"Шахтар"), Тарас Качараба ("Славія"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Владислав Кочергін ("Зоря")



Тренувальний збір команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.