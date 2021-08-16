Визначився склад збірної України з футболу на матчі вересня
УАФ опублікувала розширену заявку збірної України на найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє офіційний Instagram УАФ.
Список футболістів був затверджений комітетом національних збірних УАФ, який очолюють Олег Блохін і Олексій Михайличенко. Ця місія впала на очільників через те, що в збірної України досі немає головного тренера.
Розширений склад збірної Україні:
Воротарі: Анатолій Трубін ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Лунін ("Реал").
Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі -"Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі -"Шахтар"), Едуард Соболь ("Брюгге").
Півзахисники: Тарас Cтепаненко ("Шахтар"), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков (всі -"Динамо"), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва -"Ференцварош"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем").
Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка"), Артем Довбік ("Дніпро-1")
Резервний список: Євген Макаренко ("Фехервар"), Віктор Коваленко ("Спеція"), Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (всі -"Шахтар"), Тарас Качараба ("Славія"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Владислав Кочергін ("Зоря")
Тренувальний збір команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.
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