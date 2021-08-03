Ребров стане новим тренером збірної України, - ЗМІ
Сергій Ребров стане новим головним тренером збірної України з футболу
Про це повідомляє "Чемпіон".
За інформацією джерела, Ребров найближчими днями стане новим головним тренером збірної України з футболу. Інші деталі не повідомляються.
З початку червня 47-річний Сергій Ребров очолює клуб "Аль-Айн" з ОАЕ. Цей клуб ще не виходив на футбольне поле під керівництвом українця через паузу в чемпіонаті.
Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Його контракт закінчився 1 серпня, тренер відмовився продовжувати угоду з УАФ.
Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.
- Нагадаємо, 8 червня Сергія Реброва презентували на посаді головного тренера клубу "Аль-Айн" з ОАЕ.
- 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
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