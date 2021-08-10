УАФ може відмовитись від Реброва у збірній України заради тренера-чемпіона світу
Чемпіон світу Олександр Петраков може очолити збірну України з футболу
Про це повідомляє Meta-ratings.
Головним кандидатом на посаду головного тренера збірної України залишається Сергій Ребров. Але, якщо українцю не вдасться розірвати контракт з арабським "Аль-Айном", то в УАФ повинні мати якісну заміну.
За інформацією джерела, у збірну України може бути запрошений Олександр Петраков, який у 2019 році виграв молодіжний ЧС зі збірною України. Багато гравців з того складу зараз виступають за основну команду країни.
Після тріумфального чемпіонату світу Петраков тренує збірну U-17.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 3 серпня повідомлялось, що Сергій Ребров стане новим головним тренером збірної України з футболу.
- 7 серпня голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич заявив, що новим тренером збірної України стане Ребров.
- 9 серпня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив, що Сергій Ребров є головним кандидатом на те, щоб очолити збірну України.
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