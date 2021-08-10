УАФ може відмовитись від Реброва у збірній України заради тренера-чемпіона світу

Про це повідомляє Meta-ratings.



Головним кандидатом на посаду головного тренера збірної України залишається Сергій Ребров. Але, якщо українцю не вдасться розірвати контракт з арабським "Аль-Айном", то в УАФ повинні мати якісну заміну.



За інформацією джерела, у збірну України може бути запрошений Олександр Петраков, який у 2019 році виграв молодіжний ЧС зі збірною України. Багато гравців з того складу зараз виступають за основну команду країни.

Після тріумфального чемпіонату світу Петраков тренує збірну U-17.