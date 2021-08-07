В УАФ назвали ім'я нового головного тренера збірної України

Про це Маркевич заявив у інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.

За його словами, новим головним тренером збірної України стане Сергій Ребров.

"Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати", - сказав Маркевич.

Фахівець, який також претендував на посаду головного тренера збірної заявив, що залишає свою посаду в Українській асоціації футболу.

"Я вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ. За цей час національна збірна України завоювала право виступати у фінальній частині чемпіонату Європи, де фінішувала в вісімці кращих, молодіжна збірна стала чемпіоном світу, успіхів домагалися і збірні інших вікових груп. Однак після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати", - пояснив Маркевич.

З початку червня 47-річний Сергій Ребров тренує клуб "Аль-Айн" з ОАЕ. На посаді головного тренера збірної України він змінить Андрія Шевченка, який очолював збірну України з липня 2016 року та вивів національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.

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