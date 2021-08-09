Ми хочемо його бачити, - президент УАФ Павелко назвав нового тренера збірної України
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив, що Сергій Ребров є головним кандидатом на те, щоб очолити збірну України
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на "Великий футбол".
Павелко заявив, що збірній України потрібен той тренерський штаб, який виведе команду на ЧС-2022.
"Рішення приймає виконком. Засідання точно відбудеться в понеділок, там будуть розглянуті питання не тільки збірної України. Нам потрібен той штаб, який виведе збірну на ЧС-2022. Вважаю, що Ребров - це перспектива на кілька відбіркових циклів. Його ми хочемо бачити в збірній. Але є обставини, які важливі й не потрібно забігати вперед. В цілому, через слабкий старт у відборі ЧС-2022 ми хочемо, щоб тренерський штаб був до фінальної стадії Євро-2024. Це допомогло б в довгостроковій перспективі", - сказав Андрій Павелко.
Павелко також зізнався, що Ребров вирішує юридичні питання контракту з еміратським клубом "Аль-Айн".
"Сьогодні я бачився з Сергієм, це відповідальний момент, але він розуміє всі юридичні питання. Він бачить у збірній великий потенціал, не розглядаючи варіанти, мовляв, втрачені шанси на ЧС-2022. Він бачить, що шанси є, і вони великі", - зазначив Павелко.
З початку червня 47-річний Сергій Ребров тренує клуб "Аль-Айн" з ОАЕ. На посаді головного тренера збірної України він змінить Андрія Шевченка, який очолював збірну України з липня 2016 року та вивів національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 3 серпня повідомлялось, що Сергій Ребров стане новим головним тренером збірної України з футболу.
- 7 серпня голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич заявив, що новим тренером збірної України стане Ребров.
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