Останній шанс, щоб очолити збірну: Ребров проведе фінальні переговори, аби розірвати контракт з арабським клубом

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Twitter.



За інформацією джерела, виконком УАФ, де оголосять ім'я нового тренера, перенесли на 17 серпня. Це пов'язано зі ситуацією навколо розриву контракту Сергія Реброва з "Аль-Айном".



Сьогодні, 11 серпня, у Реброва відбудуться фінальні переговори з босами клубу з ОАЕ. Одна з перешкод розриву угоди - комісійні, які отримали агенти і не хочуть повертати.



З початку червня 47-річний Сергій Ребров тренує клуб "Аль-Айн" з ОАЕ. На посаді головного тренера збірної України він змінить Андрія Шевченка, який очолював збірну України з липня 2016 року та вивів національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.