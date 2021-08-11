Останній шанс, щоб очолити збірну: Ребров проведе фінальні переговори, аби розірвати контракт з арабським клубом
Сьогодні, 11 серпня, Сергій Ребров проведе фінальні переговори з керівництвом "Аль-Айном" з ОАЕ стосовно розірвання контракту
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Twitter.
За інформацією джерела, виконком УАФ, де оголосять ім'я нового тренера, перенесли на 17 серпня. Це пов'язано зі ситуацією навколо розриву контракту Сергія Реброва з "Аль-Айном".
Сьогодні, 11 серпня, у Реброва відбудуться фінальні переговори з босами клубу з ОАЕ. Одна з перешкод розриву угоди - комісійні, які отримали агенти і не хочуть повертати.
З початку червня 47-річний Сергій Ребров тренує клуб "Аль-Айн" з ОАЕ. На посаді головного тренера збірної України він змінить Андрія Шевченка, який очолював збірну України з липня 2016 року та вивів національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 3 серпня повідомлялось, що Сергій Ребров стане новим головним тренером збірної України з футболу.
- 10 серпня стало відомо, що чемпіон світу Олександр Петраков може очолити збірну України.
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