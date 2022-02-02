"Барселона" задарма перехопила зіркового форварда "Арсеналу"

Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".

Обамеянг розірвав контракт з "Арсеналом" та перейшов до каталонського клубу у статусі вільного агента без компенсації.

Контракт форварда збірної Габону із "Барселоною" розрахований до літа 2025 року. В угоді прописані відступні за гравця у розмірі 100 млн євро. Також там є пункт, що Обамеянг може залишити клуб 30 червня 2023 року.

32-річний Обамеянг перейшов до "Арсеналу" в 2018 році з дортмундської "Борусії" за 64 млн євро. Габонець провів за лондонську команду 162 матча та забив 92 м'ячі.

Футболіст був виключений зі складу "Арсеналу" за те, що пізно повернувся до розташування команди із закордонної поїздки. Він відпросився з клубу, аби привезти до Англії свою матір, яка мала проблеми зі здоров'ям.

Обамеянг - вихованець італійського "Мілану". Він також грав за французькі "Лілль", "Монако" та "Сент-Етьєн".

За збірну Габону нападник провів 72 матча та забив 32 голи.

