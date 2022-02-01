У "Барселоні" вирішили поставити крапку в скандальній трансферній історії чемпіона світу, якого женуть з клубу

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.



За інформацією джерела, "Барселона" збирається сьогодні, 1 лютого, зустрітись з Усманом Дембеле і домовитись про розірвання контракту. Чинний договір спливає влітку 2022 року.



У "Барселоні" не хочуть ще декілька місяців платити зарплату Дембеле, адже він збирається піти в липні безкоштовно. У січні француз відмовився переходити в інший клуб, трансферне вікно закрилось. Тепер "Барсі" залишається лише один варіант, щоб позбутись футболіста, - розірвати контракт.

У нинішньому сезоні Усман Дембеле зіграв за "Барселону" 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт француза з каталонцями розрахований до червня 2022 року.



24-річний вінгер перейшов до "Барселони" у 2017 році з дортмундської "Борусії" за 140 млн євро та зараз є найдорожчим трансфером іспанського клубу.