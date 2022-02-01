У "Барселоні" вирішили поставити крапку в скандальній трансферній історії чемпіона світу, якого женуть з клубу
Нападник іспанської "Барселони" Усман Дембеле незабаром стане вільним агентом і покине каталонський топ-клуб
Про це повідомляє El Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, "Барселона" збирається сьогодні, 1 лютого, зустрітись з Усманом Дембеле і домовитись про розірвання контракту. Чинний договір спливає влітку 2022 року.
У "Барселоні" не хочуть ще декілька місяців платити зарплату Дембеле, адже він збирається піти в липні безкоштовно. У січні француз відмовився переходити в інший клуб, трансферне вікно закрилось. Тепер "Барсі" залишається лише один варіант, щоб позбутись футболіста, - розірвати контракт.
У нинішньому сезоні Усман Дембеле зіграв за "Барселону" 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт француза з каталонцями розрахований до червня 2022 року.
24-річний вінгер перейшов до "Барселони" у 2017 році з дортмундської "Борусії" за 140 млн євро та зараз є найдорожчим трансфером іспанського клубу.
- 17 січня повідомлялось, що в "Барселоні" не даватимуть ігрову практику Усману Дембеле, якщо він не підпише новий контракт з клубом.
- 20 січня "Барселона" виставила Дембеле на трансфер.
- 20 січня повідомлялось, що "Ман Юнайтед" може безкоштовно підписати Усмана Дембеле.
- Після цього французький півзахисник Усман Дембеле зробив відверту емоційну заяву стосовно своєї ситуації в "Барселоні".
- 25 січня стало відомо, що вінгер Усман Дембеле має намір завершити конфліктну ситуацію, яка виникла між ним та "Барселоною" через відмову продовжити контракт.
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