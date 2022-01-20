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"Ман Юнайтед" вирішив підібрати скандального чемпіона світу, якого проганяють з "Барселони"

20 січня, 2022 четвер
17:04
Спорт Усман Дембеле

Англійський "Манчестер Юнайтед" може безкоштовно підписати французького вінгера "Барселони" Усмана Дембеле

Про це повідомляє Diario Sport.

У "Барселоні" поставили Усману Дембеле чіткий ультиматум: француз повинен змінити команду цього місяця - інакше не потраплятиме в заявку на матчі, проте при цьому повинен постійно тренуватися з командою.

У "Барселоні" вважають, що француз не захоче на пів року залишитись без ігрової практики і зробить все, щоб покинути клуб. Інтерес до футболіста виявляє "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб готовий підписати Дембеле в січні, якщо "Барса" погодиться віддати його безкоштовно.

У нинішньому сезоні Усман Дембеле зіграв за "Барселону" 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт француза з каталонцями розрахований до червня 2022 року. 

24-річний вінгер перейшов до "Барселони" у 2017 році з дортмундської "Борусії" за 140 млн євро та зараз є найдорожчим футболістом іспанського клубу.  

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футбол
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Барселона
Манчестер Юнайтед
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Усман Дембеле
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