"Барселона" вказала на двері своєму найдорожчому футболісту

Про це заявив директор "Барселони" Матеу Алемані, повідомляє Mundo Deportivo.

За його словами, "Барселона" сім місяців вела переговори з Дембеле, але він відхилив усі пропозиції про продовження контракту.

"Очевидно, що гравець не хоче залишатися в "Барселоні". Ми повідомили йому та агентам, що він має негайно покинути клуб, тому що нам потрібні віддані гравці, і ми сподіваємось, що трансфер відбудеться до 31 січня", - сказав Алемані.

У нинішньому сезоні Усман Дембеле зіграв за "Барселону" 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт француза з каталонцями розрахований до червня 2022 року.

24-річний вінгер перейшов до "Барселони" у 2017 році з дортмундської "Борусії" за 140 млн євро та зараз є найдорожчим футболістом іспанського клубу.

17 січня повідомлялось, що в "Барселоні" не даватимуть ігрову практику Усману Дембеле, якщо він не підпише новий контракт з клубом.

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