"Барселона" вказала на двері своєму найдорожчому футболісту
Іспанський футбольний клуб "Барселона" виставив на трансфер француза Усмана Дембеле
Про це заявив директор "Барселони" Матеу Алемані, повідомляє Mundo Deportivo.
За його словами, "Барселона" сім місяців вела переговори з Дембеле, але він відхилив усі пропозиції про продовження контракту.
"Очевидно, що гравець не хоче залишатися в "Барселоні". Ми повідомили йому та агентам, що він має негайно покинути клуб, тому що нам потрібні віддані гравці, і ми сподіваємось, що трансфер відбудеться до 31 січня", - сказав Алемані.
У нинішньому сезоні Усман Дембеле зіграв за "Барселону" 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт француза з каталонцями розрахований до червня 2022 року.
24-річний вінгер перейшов до "Барселони" у 2017 році з дортмундської "Борусії" за 140 млн євро та зараз є найдорожчим футболістом іспанського клубу.
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17 січня повідомлялось, що в "Барселоні" не даватимуть ігрову практику Усману Дембеле, якщо він не підпише новий контракт з клубом.
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