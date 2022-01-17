"Барселона" поставила скандальному чемпіону світу рішучий ультиматум

Про це повідомляє Mundo Deportivo/



У "Барселоні" втомились від Усмана Дембеле і хочуть позбутись його, проте не хочуть втрачати вінгера безплатно. За інформацією джерела, якщо 24-річний француз відмовиться підписати нову угоду та змінити команду цього місяця - він більше не гратиме за каталонців.



Дембеле не потраплятиме в заявку на матчі, проте при цьому повинен постійно тренуватися з командою. У "Барселоні" вважають, що француз не захоче на пів року залишитись без ігрової практики і зробить все, щоб покинути клуб.

У цьому сезоні Усман Дембеле провів лише 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює вінгера у 30 млн євро. Його контракт чинний до червня 2022 року. Саме тому у "Барселоні" хочуть, щоб Дембеле підписав нову угоду, адже піде з клубу безплатно.



24-річний француз переїхав у Іспанію у 2017 році з дортмундської "Борусії", за 125 млн євро. Але так і не зміг стати лідером "Барси" через травми та різноманітні скандали.



Дембеле виграв чемпіонат світу з футболу у 2018 році.

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