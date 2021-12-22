Скандальний футболіст за 125 млн євро визначився зі своїм майбутнім у "Барселоні"

Про це повідомляє Foot Mercato.



За інформацією джерела, 24-річний Усман Дембеле погодився продовжити контракт із "Барселоною", хоч досі не домовився про умови угоди. Француз категорично не збирається йти з "Барси".



Керівництво "Барселони" збирається прийняти остаточне рішення до початку 2022 року. Каталонці навіть готові запропонувати контракт лише на два роки, щоби дати футболісту свободу вибору в майбутньому.

У цьому сезоні Усман Дембеле провів лише сім матчів, у яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює вінгера у 50 млн євро. Його контракт чинний до червня 2022 року.



24-річний француз переїхав у Іспанію у 2017 році з дортмундської "Борусії", за 125 млн євро. Але так і не зміг стати лідером "Барси" через травми та різноманітні скандали.



Дембеле виграв чемпіонат світу з футболу у 2018 році.

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