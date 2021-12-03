"Барселона" вирішила позбутись скандального футболіста за 125 млн євро

Про це повідомляє Mundo Deportivo.



За інформацією джерела, Дембеле не реагує на пропозиції "Барселони" щодо продовження контракту. Ця ситуація розлютила босів "Барси", які не хочуть втрачати француза безкоштовно.



Клуб поставив Усману Дембеле ультиматум. Якщо протягом 15 днів француз не визначиться, що має намір робити далі, то буде виставлений на трансфер узимку.

У цьому сезоні Усман Дембеле провів лише три матчі. Transfermarkt оцінює вінгера у 50 млн євро. Його контракт чинний до червня 2022 року.



24-річний француз переїхав у Іспанію у 2017 році з дортмундської "Борусії", за 125 млн євро. Але так і не зміг стати лідером "Барси" через травми та різноманітні скандали.



Дембеле виграв чемпіонат світу з футболу у 2018 році.

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