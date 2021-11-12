"Барселона" оголосила про трансфер найтитулованішого футболіста світу

Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".



Футболіст приєднався до "Барселони" в статусі вільного агента. Дані Алвес приступить до тренувань вже з наступного тижня, але виступати за клуб зможе тільки з січня. Сторони підписали контракт до червня.

Останнім клубом Дані Алвеса був бразильський "Сан-Паулу", який він залишив у вересні через борги. За "Барселону" Алвес виступав з 2008 до 2016 року. Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус".

За кар'єру бразилець здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу.