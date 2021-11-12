"Барселона" оголосила про трансфер найтитулованішого футболіста світу
Іспанська "Барселона" оголосила про трансфер бразильського захисника Дані Алвеса
Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".
Футболіст приєднався до "Барселони" в статусі вільного агента. Дані Алвес приступить до тренувань вже з наступного тижня, але виступати за клуб зможе тільки з січня. Сторони підписали контракт до червня.
Останнім клубом Дані Алвеса був бразильський "Сан-Паулу", який він залишив у вересні через борги. За "Барселону" Алвес виступав з 2008 до 2016 року. Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус".
За кар'єру бразилець здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу.
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
- Одразу після призначення Хаві звільнив з "Барселони" тренера з фізпідготовки та фізіотерапевта.
- 10 листопада повідомлялось, що новий головний тренер "Барселони" Хаві розглядає можливість повернення до команди Дані Алвеса.
- 11 листопада стало відомо, що іспанська "Барселона" отримає лише 10 млн євро на зимове трансферне вікно.
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