Новий тренер "Барселони" отримав мізерний трансферний бюджет на зиму

Про це повідомляє ESPN.



За інформацією джерела, новий тренер "Барселони" Хаві отримає лише 10 млн євро на підсилення складу, що є мізерною сумою для підписання топ-гравців.



Боси могли виділити й більшу суму, але підписання довгострокових контрактів з Ансу Фаті та Педрі скоротило цю суму. Також "Барсі" довелося витратитись на звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера.



Пріоритетна позиція, яку хоче підсилити Хаві - форвард, який вміє діяти на фланзі. Нападник Серхіо Агуеро вибув як мінімум на 3 місяці через проблеми із серцем, а Ансу Фаті, Усман Дембеле та Мартін Брейтуейт часто отримують травми.



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