Новий тренер "Барселони" отримав мізерний трансферний бюджет на зиму
Іспанська "Барселона" отримає лише 10 млн євро на зимове трансферне вікно
Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, новий тренер "Барселони" Хаві отримає лише 10 млн євро на підсилення складу, що є мізерною сумою для підписання топ-гравців.
Боси могли виділити й більшу суму, але підписання довгострокових контрактів з Ансу Фаті та Педрі скоротило цю суму. Також "Барсі" довелося витратитись на звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера.
Пріоритетна позиція, яку хоче підсилити Хаві - форвард, який вміє діяти на фланзі. Нападник Серхіо Агуеро вибув як мінімум на 3 місяці через проблеми із серцем, а Ансу Фаті, Усман Дембеле та Мартін Брейтуейт часто отримують травми.
Іспанський топ-клуб орієнтуватиметься на оренди. Клуб не зможе платити новачкам більші зарплати. Єдиний шанс збільшити трансферний бюджет - продажі та зменшення зарплатного фонду.
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
- Одразу після призначення Хаві звільнив з "Барселони" тренера з фізпідготовки та фізіотерапевта.
- 10 листопада повідомлялось, що новий головний тренер "Барселони" Хаві розглядає можливість повернення до команди Дані Алвеса.
- Після цього стало відомо, що "Барселона" не зацікавлена у трансфері 38-річного Дані Алвеса.
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