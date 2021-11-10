Новий тренер вирішив повернути до "Барселони" найтитулованішого футболіста світу
Головний тренер іспанської "Барселони" Хаві розглядає можливість повернення до команди бразильського захисника Дані Алвеса
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.
За його інформацією, Дані Алвес прагне повернутися до каталонського клубу та завершити у ньому кар'єру. 38-річний бразилець та "Барселона" вже розпочали переговори, а найближчими днями проведуть зустріч.
Новий головний тренер "Барселони" Хаві та президент клубу Жоан Лапорта не проти повернення ветерана до команди та вважають, що він міг би передати досвід молодим футболістам.
Останнім клубом Дані Алвеса був бразильський "Сан-Паулу", який він залишив у вересні через борги.
За "Барселону" Дані Алвес виступав з 2008 до 2016 року. Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус".
За кар'єру бразилець здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу.
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
- Одразу після призначення Хаві звільнив з "Барселони" тренера з фізпідготовки та фізіотерапевта.
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