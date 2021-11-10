Хаві погнав двох винуватців провального старту "Барселони" в сезоні

Про це повідомляє AS.

Хаві у перший день роботи в "Барселоні" звільнив тренера з фізпідготовки Альберта Роке та фізіотерапевта Хуанхо Брау.

У каталонському клубі їх замінять Іван Торрес та Карлес Ногейра, який працював з Хаві в його попередньому клубі - катарському "Аль-Садді".

Також зазначається, що новий головний тренер незадоволений роботою медиків "Барси".

"Барселона" наразі займає дев'яте місце в чемпіонаті Іспанії та йде другою у своїй групі в Лізі чемпіонів, де її суперниками є німецька "Баварія", португальська "Бенфіка" та київське "Динамо".

Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.

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