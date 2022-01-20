Не піддамся на шантаж: футболіст "Барселони", якого женуть з клубу, зробив дуже відверту заяву

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За словами Дембеле, всі чотири роки, які він грає за "Барселону", про нього пишуть брехню.



"Ось уже чотири роки я лише читаю і навіть не намагаюся виправдовуватися за те, що про мене кажуть. Чутки про мене розпускають весь час. Люди розповсюджують брехню з єдиною метою – нашкодити мені. Я за цей час ніколи не відповідав на це і не виправдовувався. Віднині я чесно відповім на все, щоб не дозволяти себе шантажувати", - розпочав свою заяву Дембеле.



Півзахисник засуджує всіх, хто розповсюджує про нього інформацію.



"Мені 24 і у мене є недоліки та помилки, як у всіх людей. У мене були непрості періоди, травми, я перехворів на коронавірус. Я хочу спростувати те, що я не залучений до спортивного проєкту. Я засуджую всіх, хто приписує мені якісь наміри, яких я не маю. Засуджую тих, хто говорить щось від мого імені або від імені агента, якому я повністю довіряю. У мене чинний контракт, і я в повному розпорядженні клубу та мого тренера. Я завжди викладався заради своїх партнерів та вболівальників. І це не зміниться. Я не здатний на шахрайство і тим більше не піддамся на шантаж", - запевнив Усман Дембеле.



Француз заявив, що зараз він віддав усі справи в руки агентів.



"Як ви знаєте, зараз йдуть переговори, і я передав усе своїм агентам. Моя справа – грати у футбол, отримувати задоволення разом зі своїми партнерами та вболівальниками. Насамперед потрібно сконцентруватися на головному – на перемогах. Бережіть себе та своїх близьких", – написав Дембеле на своїй сторінці.



У коментарях Усмана Дембеле підтримали французькі гравці, які вже покинули "Барселону", - Антуан Грізманн і Люка Дінь.

Повідомлялось, що у "Барселоні" поставили Усману Дембеле чіткий ультиматум: француз повинен змінити команду цього місяця - інакше не потраплятиме в заявку на матчі, проте при цьому повинен постійно тренуватися з командою.



У нинішньому сезоні Усман Дембеле зіграв за "Барселону" 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт француза з каталонцями розрахований до червня 2022 року.

24-річний вінгер перейшов до "Барселони" у 2017 році з дортмундської "Борусії" за 140 млн євро та зараз є найдорожчим футболістом іспанського клубу.





Getty Images



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb