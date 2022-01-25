Скандальний футболіст, якого женуть з "Барселони", зібрався зустрітись з президентом клубу

Про це повідомляє Diario Sport.



За інформацією джерела, Усман Дембеле збирається особисто зустрітися з президентом "Барселони" Жоаном Лапортою. Французький гравець наполягає, що він має намір продовжити угоду.



Повідомлялось, що у "Барселоні" поставили Усману Дембеле чіткий ультиматум: француз повинен змінити команду цього місяця - інакше не потраплятиме в заявку на матчі, проте при цьому повинен постійно тренуватися з командою.



У нинішньому сезоні Усман Дембеле зіграв за "Барселону" 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт француза з каталонцями розрахований до червня 2022 року.



24-річний вінгер перейшов до "Барселони" у 2017 році з дортмундської "Борусії" за 140 млн євро та зараз є найдорожчим трансфером іспанського клубу.

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