Скандальний футболіст, якого женуть з "Барселони", зібрався зустрітись з президентом клубу
Вінгер Усман Дембеле має намір завершити конфліктну ситуацію, яка виникла між ним та "Барселоною" через відмову продовжити контракт
Про це повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, Усман Дембеле збирається особисто зустрітися з президентом "Барселони" Жоаном Лапортою. Французький гравець наполягає, що він має намір продовжити угоду.
Повідомлялось, що у "Барселоні" поставили Усману Дембеле чіткий ультиматум: француз повинен змінити команду цього місяця - інакше не потраплятиме в заявку на матчі, проте при цьому повинен постійно тренуватися з командою.
У нинішньому сезоні Усман Дембеле зіграв за "Барселону" 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт француза з каталонцями розрахований до червня 2022 року.
24-річний вінгер перейшов до "Барселони" у 2017 році з дортмундської "Борусії" за 140 млн євро та зараз є найдорожчим трансфером іспанського клубу.
- 17 січня повідомлялось, що в "Барселоні" не даватимуть ігрову практику Усману Дембеле, якщо він не підпише новий контракт з клубом.
- 20 січня "Барселона" виставила Дембеле на трансфер.
- 20 січня повідомлялось, що "Ман Юнайтед" може безкоштовно підписати Усмана Дембеле.
- Після цього французький півзахисник Усман Дембеле зробив відверту емоційну заяву стосовно своєї ситуації в "Барселоні".
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