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"Барселона" зазнала першої поразки під керівництвом Хаві

4 грудня, 2021 субота
19:24
Спорт Хаві

У 16-му турі чемпіонату Іспанії "Барселона" програла на своєму полі "Бетісу" та зазнала першої поразки після призначення Хаві новим головним тренером

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

На "Камп Ноу" перемогу "Бетісу" приніс гол Хуанмі на 79-й хвилині.

Севільці перемогли каталонців 1:0 та завдали їм першої поразки під керівництвом Хаві. 

"Барселона" з 23 очками займає сьоме місце в турнірній таблиці. "Бетіс" має 30 пунктів та йде третім. 

Чемпіонат Іспанії

16-й тур 

4 грудня

"Барселона" - "Бетіс" 0:1

Гол: Хуанмі, 79 

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