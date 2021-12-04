"Барселона" зазнала першої поразки під керівництвом Хаві

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На "Камп Ноу" перемогу "Бетісу" приніс гол Хуанмі на 79-й хвилині.

Севільці перемогли каталонців 1:0 та завдали їм першої поразки під керівництвом Хаві.

"Барселона" з 23 очками займає сьоме місце в турнірній таблиці. "Бетіс" має 30 пунктів та йде третім.

Чемпіонат Іспанії

16-й тур

4 грудня

"Барселона" - "Бетіс" 0:1

Гол: Хуанмі, 79