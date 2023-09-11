Батьки українських школярів можуть обирати форму навчання для своїх дітей: пояснює Міносвіти

Про це повідомляє Міносвіти.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про повну загальну середню освіту" повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу.

Органи управління освітою та школи мають забезпечити навчання за будь-якою з форм на вимогу батьків або представників дитини.

Дистанційна форма

Дистанційна форма навчання для учнів, яким обставини (стан здоровʼя, відбування покарання, збройний конфлікт, воєнний стан, перебування за кордоном, на тимчасово окупованій території України, епідемії, наслідки природних і техногенних катастроф тощо.) не дозволяють відвідувати школу очно.

Також така форма може бути визначена керівниками школи, про що має бути інформація на офіційному сайті школи або представника. Тоді до таких шкіл зараховують дітей з будь-яких територій.

У деяких школах створено дистанційні класи або групи для тих, хто виїхав за кордон або не бажає навчатися офлайн через безпекову ситуацію.

Якщо в школі, де навчається дитина, немає дистанційного класу, тоді батьки або представники учнів мають звернутися в місцевий орган управління освітою з проханням надати іншу школу для дистанційного навчання.

Сімейна (домашня) форма

Така форма навчання передбачає самостійне опрацювання матеріалу, отримання консультацій від учителів і проходження лише підсумкового оцінювання (семестрове й річне), а також державної підсумкової атестації.

У школі не мають права відмовити у такій формі навчання, якщо дитина або один із батьків чи інших представників офіційно зареєстровані на території обслуговування школи.

Екстернат

Форма навчання, коли учні самостійно опрацьовують матеріал, але, на відміну від домашньої форми, проходять лише річне оцінювання й атестацію.

Школа зобовʼязана перевести дитину, яка зареєстрована на її території обслуговування, на екстернат або зарахувати її, якщо батьки або представник подали відповідну заяву.

Навчання для тих, хто за кордоном

Учнів, які наразі перебувають за кордоном і навчаються в іноземній школі, можуть вивчати предмети українського компоненту освітніх програм в дистанційних класах в окремо визначених школах.

МОН визначило український компонент освітніх програм та особливості навчання дітей, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ.

Але батьки або законні представники дитини мають право обрати будь-яку форму навчання в інших школах і не зобовʼязані переводити дітей на навчання за цією програмою, повідомляє МОН.

Учні мають право бути зарахованими або переведеними на іншу форму навчання на підставі цього рішення, а заклади загальної середньої освіти не мають права відмовляти їм.

Окрім того, школи можуть зараховувати дітей за індивідуальною формою незалежно від наявності вільних місць у класі.