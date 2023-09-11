Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Батьки українських школярів можуть обирати форму навчання для своїх дітей: пояснює Міносвіти

Батьки українських школярів можуть обирати форму навчання для своїх дітей: пояснює Міносвіти

11 вересня, 2023 понедiлок
23:33
Суспільство перше вересня, школа

Батьки або інші законні представники дитини мають право обрати будь-яку форму навчання в школах

Про це повідомляє Міносвіти.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про повну загальну середню освіту" повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу.

Органи управління освітою та школи мають забезпечити навчання за будь-якою з форм на вимогу батьків або представників дитини.

Дистанційна форма

Дистанційна форма навчання для учнів, яким обставини (стан здоровʼя, відбування покарання, збройний конфлікт, воєнний стан, перебування за кордоном, на тимчасово окупованій території України, епідемії, наслідки природних і техногенних катастроф тощо.) не дозволяють відвідувати школу очно.

Також така форма може бути визначена керівниками школи, про що має бути інформація на офіційному сайті школи або представника. Тоді до таких шкіл зараховують дітей з будь-яких територій.

У деяких школах створено дистанційні класи або групи для тих, хто виїхав за кордон або не бажає навчатися офлайн через безпекову ситуацію.

Якщо в школі, де навчається дитина, немає дистанційного класу, тоді батьки або представники учнів мають звернутися в місцевий орган управління освітою з проханням надати іншу школу для дистанційного навчання.

Сімейна (домашня) форма

Така форма навчання передбачає самостійне опрацювання матеріалу, отримання консультацій від учителів і проходження лише підсумкового оцінювання (семестрове й річне), а також державної підсумкової атестації.

У школі не мають права відмовити у такій формі навчання, якщо дитина або один із батьків чи інших представників офіційно зареєстровані на території обслуговування школи.

Екстернат

Форма навчання, коли учні самостійно опрацьовують матеріал, але, на відміну від домашньої форми, проходять лише річне оцінювання й атестацію.

Школа зобовʼязана перевести дитину, яка зареєстрована на її території обслуговування, на екстернат або зарахувати її, якщо батьки або представник подали відповідну заяву.

Навчання для тих, хто за кордоном

Учнів, які наразі перебувають за кордоном і навчаються в іноземній школі, можуть вивчати предмети українського компоненту освітніх програм в дистанційних класах в окремо визначених школах.

МОН визначило український компонент освітніх програм та особливості навчання дітей, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ.

Але батьки або законні представники дитини мають право обрати будь-яку форму навчання в інших школах і не зобовʼязані переводити дітей на навчання за цією програмою, повідомляє МОН.

Учні мають право бути зарахованими або переведеними на іншу форму навчання на підставі цього рішення, а заклади загальної середньої освіти не мають права відмовляти їм.

Окрім того, школи можуть зараховувати дітей за індивідуальною формою незалежно від наявності вільних місць у класі.

  • У новому навчальному році, який розпочався 1 вересня, на усіх учасників освітнього процесу очікує низка змін та нововведень.

Новини
Україна
освіта
Війна з Росією
Читайте також:
На фото: ГУР на "вишках Бойка"
11 вересня, 2023 понедiлок
Україна повернула під контроль "вишки Бойка", які були окуповані з 2015 року, - ГУР
11 вересня, 2023 понедiлок
У ЗСУ розповіли, як виглядають нові позиції на Бахмутському напрямку
Роберт Левандовські (праворуч), Албанія - Польща
11 вересня, 2023 понедiлок
Євро-2024: Польща програла Албанії, результати інших матчів 10 вересня
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.43
    Купівля 37.43
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
12 вересня
00:19
фейк
Росіяни поширюють фейк про загибель генерала США під час ракетного удару по у Дніпру
2023, понедiлок
11 вересня
22:48
чорнобильський радіоактивний ліс
Україна спільно з Німеччиною побудує вітрову електростанцію у Чорнобильській зоні
22:01
Ріші Сунак
РФ запустила ракети по цивільному судну в порту України, - Сунак
21:39
Огляд
Вишки Бойка
Що за "Вишки Бойка", які повернула Україна і чому вони мають стратегічне значення в Чорному морі. Пояснюємо
21:27
У Запоріжжі невідомі пошкодили простір пам’яті загиблих від повномасштабного вторгнення РФ
21:19
Ексклюзив
Крим
Буде "жест доброї волі", - директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння про звільнення Криму
21:06
Артемій Лебедєв
Українські активи російського пропагандиста Лєбєдєва передали ФДМУ: на що підуть кошти
20:48
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У Чорному морі - позитивна динаміка, яка говорить про те, що у росіян буде все менше можливостей контролювати його. Колонка Сергія Згурця
20:42
Поліцію Київщини очолив генерал Анатолій Щадило
20:29
У США школяр отримав смертельний опік від чипсів
20:15
У другий день Ігор Нескорених-2023 Україна здобула 4 медалі
20:02
OPINION
Лариса Волошина
Не потрапляйте у пастку співзалежності
19:57
Генічеськ
У Генічеську на псевдовиборах окупанти нарахували більше "голосів", ніж є людей у місті, - ЗМІ
19:44
Оновлено
Борис Філатов
Московський суд заочно заарештував мера Дніпра. Філатов відреагував
19:35
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
"У Путіна немає морального компаса": Бербок прокоментувала викрадення дітей з України й закликала РФ повернути їх додому
19:31
Ексклюзив
Павло Клімкін
Для Заходу дуже важливо, щоб Україна стала історією успіху, – Клімкін
19:27
Рустем Умеров та Ллойд Остін
Допомога Україні й теми наступного "Рамштайну": Умєров провів першу розмову з очільником Пентагону
19:21
ЗСУ
ЗСУ ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку, — Генштаб
19:16
Новий посол Великої Британії розпочав роботу в Україні
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 565 дня війни: все більше росіян хочуть здатися у полон ЗСУ, а Україна знову контролює "вишки Бойка"
18:49
Оновлено
На фото: Анналена Бербок і Володимир Зеленський
Додаткова підтримка енергетики України й новий пакет оборонної допомоги: Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Німеччини
18:35
Сили ТрО отримали британські бронетранспортери FV432
18:22
Ексклюзив
У ЗСУ розповіли, як виглядають нові позиції на Бахмутському напрямку
18:17
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Путін
"Ердоган хоче бути "миротворцем" між Україною та РФ": Алієв про позицію та дії глави Туреччини
18:15
Підтримував атаки РФ по Україні "у відповідь на накачування західною зброєю": мешканцю Донеччини повідомили про підозру
18:07
OPINION
Ігор Гулик
Ресентимент Глобального Півдня
17:59
Інфографіка
лікар лікарня
За безплатні послуги лікарям доплачують 28% українців, - опитування
17:38
грузія
Грузія запровадила для Китаю безвізовий режим
17:23
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін: Нам потрібно припинити скиглити й розповісти свою історію про унікальність як частину Заходу
17:04
Оновлено
обстрілял Херсонщини
РФ обстріляла медзаклад на Херсонщині: постраждали фельдшерка та пацієнтка
17:02
Ексклюзив
ракета ATACMS
Defense Express: Ракети ATACMS можуть відіграти вирішальну роль в операції зі звільнення Криму
16:57
Фукусіма
Японія завершила перший етап скидання очищеної води з АЕС на Фукусімі
16:51
Ексклюзив
карта заставочна
Боєць ЗСУ: У районі Роботиного ворог намагається заганяти наших хлопців у вогневі мішки
16:27
На фото: Президент України Володимир Зеленський
"Це не фільм зі щасливим кінцем": Зеленський про перемогу у війні
16:25
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
В Україні розширили карту туристичних магнітів: усі регіони та Крим
16:22
Ілон Маск
Скандал із вимкненим Starlink у Криму: Маск заявив, що не вважає себе зрадником, бо "США не воюють із РФ"
16:04
OPINION
Олексій Голобуцький
Латиніна, Фрідман, Ткач і українська журналістська солідарність
15:49
Ексклюзив
"Ворог нервує, волає, що Донецьк у небезпеці": військовий експерт Селезньов про звільнення частини Опитного біля Авдіївки
15:46
Телескоп Hubble відновив роботу
Hubble сфотографував галактику в невеликому сузір’ї Секстант
15:34
НАТО
Відпрацюють протистояння російській агресії: НАТО проведе найбільші навчання з часів холодної війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV