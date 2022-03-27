Батько футболіста-зрадника Тимощука записався в тероборону в Луцьку
Батько українського тренера російського "Зеніту" Анатолія Тимощука вступив до лав територіальної оборони у Луцьку
Про це заявив головний тренер "Вереса" з Рівного та колишній одноклубник Анатолія Тимощука по "Шахтарю" Юрій Вірт, повідомляє Футбол 1.
За його словами, після початку повномасштабної російської агресії він переписувався з Тимощуком, який попри війну, залишився працювати у Росії, хоча його батько в цей час записався до лав тероборони у Луцьку.
"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок. Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби він побачив, то покинув цей клуб і жив би в іншій країні. Я знаю, що його батько повністю тримає в курсі. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону. Я думаю, що він усе знає", - сказав Вірт.
- Нагадаємо, 11 березня контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.
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