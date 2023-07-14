Про це повідомило видання CNN.

Стало відомо, що загалом США мають понад 100 000 військовослужбовців у Європі, і ця кількість зросла з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Згідно з новим розпорядженням, резервісти братимуть участь в операції "Атлантична рішучість" — постійному ротаційному розгортанні, яке зміцнює НАТО і його східний фланг.

Додається, що нещодавно підписаний указ визначає операцію "Атлантична рішучість" як операцію на випадок надзвичайних ситуацій, що надає резервістам такі ж переваги, як і військовослужбовцям строкової служби.

"Це нове призначення принесе користь військовослужбовцям та їхнім сім'ям завдяки розширенню повноважень, пільг та доступу до сил і засобів Резервного компоненту", — заявив на пресбрифінгу директор Оперативного управління Об'єднаного штабу США генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

За словами представника оборонного відомства, відправка цих резервістів, ймовірно, займе приблизно шість місяців. Додаткові війська, швидше за все, працюватимуть у сфері логістики й забезпечення, а також у медичних сферах, таких як стоматологія й охорона здоров'я.

З 2014 року американські війська розгорнуті в Європі в рамках операції "Атлантична рішучість" для співпраці з союзниками і партнерами в регіоні.