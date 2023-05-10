Про це інформує Kyodo.

Підкресливши серйозність ситуації щодо переговорів про стелю держборгу, Байден заявив, що скасування поїздки для участі в триденному саміті країн Великої сімки в Хіросімі 19 травня "можливе, але малоймовірне".

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно повідомив, що Токіо поки що не отримувало повідомлень від уряду США щодо можливої відсутності Байдена на зустрічі.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що уряд може залишитися без грошей вже 1 червня, якщо конгрес не вдасться до необхідних заходів якомога швидше, щоб підвищити або призупинити ліміт у 31,4 трильйона доларів.