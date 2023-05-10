Байден може відмовитися від поїздки на саміт G7 через безвихідь щодо підвищення стелі держборгу США
Президент США Джо Байден заявив, що його плани відвідати Японію наступного тижня для участі в саміті країн Великої сімки залишається без змін. Утім він припускає, що поїздка може бути скасована, якщо не вдасться досягти прогресу у переговорах з конгресом, щоб уникнути дефолту федерального уряду
Про це інформує Kyodo.
Підкресливши серйозність ситуації щодо переговорів про стелю держборгу, Байден заявив, що скасування поїздки для участі в триденному саміті країн Великої сімки в Хіросімі 19 травня "можливе, але малоймовірне".
Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно повідомив, що Токіо поки що не отримувало повідомлень від уряду США щодо можливої відсутності Байдена на зустрічі.
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що уряд може залишитися без грошей вже 1 червня, якщо конгрес не вдасться до необхідних заходів якомога швидше, щоб підвищити або призупинити ліміт у 31,4 трильйона доларів.
- На початку травня стало відомо, що США наближаються до боргової стелі. Це означає, що США вийдуть на цифру максимально допустимого боргу згідно з законом і не зможуть без законодавчих змін залучати боргове фінансування. Це станеться десь в червні.
- Згодом міністр фінансів США заявила, що нездатність конгресу підвищити ліміт державного боргу у розмірі $31,4 трлн завдасть величезного удару по економіці США та послабить долар як світову резервну валюту.
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