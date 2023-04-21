Байден обговорив із фон дер Ляєн підтримку України
У четверг, 20 квітня, президент США Джо Байден обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн подальшу підтримку України
Про це повідомляє сайт Білого дому.
"Президент Байден і президентка фон дер Ляєн підтвердили зобов'язання США та ЄС забезпечити Україні необхідну економічну та безпекову допомогу та продовжувати тісно співпрацювати, щоб покласти на Кремль витрати за російську агресію", - йдеться у повідомленні.
Також Байден і фон дер Ляєн обговорили поїздку президентки Єврокомісії до Китаю і питання Тайваню.
"Обидва лідери обговорили нещодавню поїздку президентки фон дер Ляєн до Пекіна та їхню спільну відданість дотриманню заснованого на правилах міжнародного порядку, прав людини та практики чесної торгівлі. Вони підтвердили важливість збереження миру та стабільності в Тайванській протоці", - повідомляє Білий дім.
Крім того, Байден і фон дер Ляєн обговорили поточні спільні зусилля з прискорення переходу до чистої енергетики.
- Раніше Байден продовжив дію санкцій США проти РФ.
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